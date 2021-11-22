Украинский телеведущий, звезда «Маски» Владимир Остапчук потроллил свою любимую жену Кристину Горняк, а видео опубликовал у себя в социальных сетях.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у телеведущего появился ролик, где он учит Кристину правильно выговаривать английское слово Jewelry, которое означает ювелирные украшения. Как известно, у Владимира Остапчука филологическое образование. После окончания университета он на протяжении года работал преподавателем английского языка. Благодаря прекрасному английскому Остапчук стал одним из ведущих «Евровидения» в Украине.

Во время домашнего урока Кристине не удавалось правильно повторить слово, хоть Владимир Остапчук и был очень терпеливым учителем. В конце ролика он сравнил Кристину с персонажем из сериала «Друзья».

«Придумали словечко, фиг выговоришь», «Бедная Кристина», «Фантастика», «Смешно», «Какие вы крутые», «Классно проводите время», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Кристина и Владимир часто подшучивают друг над другом. Это один из секретов их крепких отношений.

Напомним, что Владимир Остапчук показал необычный сувенир для жены с отдыха: "Во-первых, возраст...".

Ранее Politeka писала, что Остапчук удивил кадрами тяжелого ДТП: "Влетел в бензовоз".

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