Відомий український телеведучий Володимир Остапчук та його друга дружина Христина Горняк відправилися до Ужгорода та поділилися кадрами з відпочинку.
Як пише Politeka.net, популярний український телеведучий Володимир Остапчук, якого знають як ведучого шоу "Маска" та "Співають всі", та приватний нотаріус Христина Горняк одружилися у 2020 році.
У своєму Instagram Остапчук часто ділиться світлинами із дружиною та показує їхнє повсякденне життя. Цього разу Володимир розповів, що вони з Христиною поїхали на відпочинок до Ужгорода.
У сторіс Остапчук показав їхній ранок у номері. Володимир пожартував, що у 37 він вже не може нормально зігнутися та показав, як одягає носки.
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Також ведучий "Маски" похвалився, що зробив Христині корисний подарунок – дошку для прасування.
"По-перше, вік. По-друге, купив дружині сувенір", - каже Володимир.
Рaніше Politeka писала, що ведучий шоу "Маска" і "Співають всі" Остапчук опинився під крапельницею: "Такі справи, хлопці".
Нагадаємо, що дружина ведучого "Маски" Остапчука опинилася в міцних руках екс-партнера Могилевської: "Лаю себе...".
A ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Маски" Остапчука несподівано заговорила про "ін'єкції молодості": "Хочу старіти красиво".