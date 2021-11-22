Ведучий проектів "Маска" та "Співають всі" Володимир Остапчук закликав українців бути обережнішими на дорогах - берегти себе та інших водіїв.

Так, 37-річний шоумен став очевидцем дорожньої трагедії на Бориспільському шосе. Легковий автомобіль "Форд" на швидкості влетів у бензовоз і потім загорівся. Остапчук показав страхітливі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

На них видно вже погашену іномарку, від якої практично нічого не залишилося і в декількох метрах від неї вантажівку з цистерною. На місці все ще працювали правоохоронці.

"Бусінки, акуратніше 🙌", - йдеться в підписі.

За інформацією поліції, після зіткнення в легковику спалахнув моторний відсік. Свідки аварії витягли з машини двох постраждалих і загасили вогонь до приїзду рятувальників. Водія і пасажира госпіталізували в лікарню у важкому стані.

Раніше ми розповідали, що дружина Остапчука Христина Горняк мало не загинула в ДТП. Трагедія сталася, коли вона навчалася на першому курсі університету.

За її словами, відновлення було тривалим і дуже важким.

"Я два місяці не ходила. У мене був перелом 9-го і 10-го грудних хребців", - розповідала дружина Остапчука в одному з інтерв'ю.

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