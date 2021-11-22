Дружина ведучого шоу "Співають всі" та "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася із шанувальниками думками щодо кохання.

Як пише Politeka.net, популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який відомий як ведучий шоу "Маска" та "Співають всі", вдруге одружився у 2020 році із приватним нотаріусом Христиною Горняк.

Зараз пара живе у щасливому шлюбі та часто показує своє особисте життя в Instagram та розповідає про себе. Цього разу Христина вирішила зачепити тему кохання та поділилася із шанувальниками своїми думками. Дружина Остапчука опублікувала нову світлину, на якій була в світлому светрі та штанях, чорному пальто та в шляпі під колір образу.

"Знаєте, що подумалося мені??!! ✅Якщо робити все: "із кохання, а не для кохання", то якість життя точно покращає!

Ось наскільки спокійніше було б усередині у дівчат, якби вони завжди свій вибір робили "з любові до себе", а для того, щоб цю любов десь заслужити або залучити…. Погодьтеся?", - написала Горняк.

У коментарях шанувальники написали, що слова другої дружини Володимира Остапчука дуже влучні.

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