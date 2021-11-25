Известный телеведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", показал, сколько он зарабатывает.

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Владимира Остапчука часто спрашивают о том, сколько он зарабатывает. И наконец, он решился показать количество денег. Он идет по парковке и указывает шутя на машину, которая везет его деньги.

"Многие интересуются, сколько денег я зарабатываю. Вот, как бы, машина бабки привезла. Паркуйте вон там во дворе, сейчас будем выгружать", — пошутил Владимир Остапчук.

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