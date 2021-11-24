Вторая жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала кадры со строительства своего двухэтажного особняка в коттеджном городке под Киевом.
Как пишет Politeka.net, шоумен, ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук и его вторая жена, частный нотариус Кристина Горняк пока живут в Киеве, но недавно в своем Instagram пара рассказала, что они строят собственный особняк в коттеджном городке на берегу Днепра.
В своем Instagram Христина показала вид поселка.
Также Горняк показала их с Остапчуком недостроенный дом, в котором уже установили окна.
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Жена Остапчука показала кадры будущего дома изнутри. Так, женщина зашла в небольшую комнатку, где будет кабинет Владимира.
"Это кабинет Вовы, сегодня мы должны получить его дизайн-проект! Уже вижу, как любимый будет здесь читать книги", - пишет Горняк.
Также Христина показала свое любимое место в доме – кухню.
"Думаю, что это будет моя любимая часть дома!",- сказала Горняк и отметила, что поставит на кухне большой комод со своими вещами.
"А там у меня будет стоять такой большой комод с моей антикварной мебелью", - рассказала Христина.
Ранее Politeka писала, что жена ведущего шоу "Маска" Остапчука рассказала о реакции мужа на ее занятия в ванной: "Господи, каждое утро...".
Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук, строящий дом, засветил посуду Versace за $1400 тыс.:" Я немного подофигел...".
A еще Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук потролив жену у всех на глазах, кадры: "Бедная Кристина".