Український телеведучий, зірка «Маски» Володимир Остапчук потролив свою кохану дружину Христину Горняк, а відео опублікував у себе в соціальних мережах.

Як пише Politeka.net, в Instagram у телеведучого з'явився ролик, де він вчить Христину правильно вимовляти англійське слово Jewelry, яке означає ювелірні прикраси. Як відомо, у Володимира Остапчука філологічна освіта. Після закінчення університету він протягом року працював викладачем англійської мови. Завдяки прекрасній англійській Остапчук став одним з ведучих «Євробачення» в Україні.

Під час домашнього уроку Христині не вдавалося правильно повторити слово, хоч Володимир Остапчук і був дуже терплячим учителем. В кінці ролика він порівняв Христину з персонажем з серіалу «Друзі».

"Придумали слівце, фіг вимовиш", «бідна Христина», «Фантастика», «смішно», «які ви круті», «класно проводите час», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Христина і Володимир часто жартують один над одним. Це один із секретів їх міцних стосунків.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук показав незвичайний сувенір для дружини з відпочинку: "по-перше, вік...".

Раніше Politeka писала, що Остапчук здивував кадрами важкої ДТП:"влетів у бензовоз".

A ще Politeka повідомляла, що Христина Горняк зачепила українок порадою про кохання:"якість життя точно покращиться".