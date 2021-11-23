Відомий телеведучий Володимир Остапчук, який веде шоу" Маска", засвітив посуд відомого бренду за 1400 тис.доларів.

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Варто відзначити, що він веде шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Остапчук показує посуд популярного бренду Versache за 1400 тис. доларів. На столі стоїть звичайна тарілка із зображенням бренду і супниця.

"Я зараз трохи подофігел. Я ніколи не знав, виявляється, що є посуд практично у всіх модних будинків і брендів. Це, наприклад, Супниця, так? Ось 1000 євро супчик", - розповів Володимир Остапчук.

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