"Что еще надо для перезагрузки?"

Жена ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука рассказала о своем «побеге» из города с подругами, и призналась, что помогает ей расслабиться.

Как пишет Politeka.net, нотариус и блогерша Кристина Горняк поделилась откровением о своих привычках в новом посте в Инстаграм.

Жена Остапчука призналась, что не боится одиночества.

«Да!!! Я из тех!!!



•Я спокойно могу путешествовать одна в другую страну!

•С лёгкостью могу пообедать или поужинать одна в ресторане!

•Сходить в кино одной -легко!», - написала Горняк.

Однако она отметила, что в этот раз решила выбраться загород все же не одна, а в компании своих подружек.

«Мы собрались с подругами на девичник в сосновом лесу!

Впереди у нас насыщенная программа:



- свежий воздух;

-массажи;

-банные процедуры;

-ужин у камина с бокалом вина и разговоры о секретном!



Что ещё надо для перезагрузки?! ни-че-го!», - отметила Кристина.

Она поделилась атмосферным видео, на котором показала, как сидит на веранде, укутавшись в одеяло, и пьет чай.

Напомним, ведущий "Маски" и "Співають всі" Остапчук в обновках вызвал зависть у своей жены.

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