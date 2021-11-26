Жена ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука рассказала о своем «побеге» из города с подругами, и призналась, что помогает ей расслабиться.
Как пишет Politeka.net, нотариус и блогерша Кристина Горняк поделилась откровением о своих привычках в новом посте в Инстаграм.
Жена Остапчука призналась, что не боится одиночества.
«Да!!! Я из тех!!!
•Я спокойно могу путешествовать одна в другую страну!
•С лёгкостью могу пообедать или поужинать одна в ресторане!
•Сходить в кино одной -легко!», - написала Горняк.
Однако она отметила, что в этот раз решила выбраться загород все же не одна, а в компании своих подружек.
Дочь Ани Лорак обратилась за помощью, засветив интерьер роскошного дома: "Ребят..."
У украинцев за долги начали отбирать имущество, что надо знать: "Бедный народ"
В семье Аллы Пугачевой эмоционально высказались о трагедии, которая потрясла страну: "Душой с вами"
Начнутся массовые штрафы и конфискации: что ждет украинцев после февраля 2022 года
Штраф до 8 тысяч гривен: украинцев ждет новый запрет с 10 декабря, подробности
«Мы собрались с подругами на девичник в сосновом лесу!
Впереди у нас насыщенная программа:
- свежий воздух;
-массажи;
-банные процедуры;
-ужин у камина с бокалом вина и разговоры о секретном!
Что ещё надо для перезагрузки?! ни-че-го!», - отметила Кристина.
Она поделилась атмосферным видео, на котором показала, как сидит на веранде, укутавшись в одеяло, и пьет чай.
Напомним, ведущий "Маски" и "Співають всі" Остапчук в обновках вызвал зависть у своей жены.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука удивила видом на старых фото.
Также Politeka писала, что жена ведущего Остапчука с восторгом показала их новый дом в элитном поселке.