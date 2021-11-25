Жена ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука показала неожиданные фото из своего архива, на которых засветила, как выглядела раньше.

Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк поделилась старыми фото в своих Сториз.

Как известно, Кристина работает нотариусом, однако с тех пор как она вышла замуж за Остапчука, она стала активнее вести свой блог в Инстаграм, набрав уже более 100 тысяч подписчиков. Сейчас Горняк превратилась в полноценную медийную личность, и частенько мелькает на светских тусовках.

В серии новых публикаций жена Остапчука решила раскрыть себя с новой стороны. Сначала она опубликовала черно-белое фото, которое сделали, когда Кристина была еще совсем маленькой.

«Нашла фото себя маленькой. Такая пухляк была», - подписала снимок Горняк.

На следующем черно-белом фото девочка уже была чуть постарше, но тоже явно дошкольного возраста. На ней было милое платье с кружевами, а в руках она держала куклу.

«Такие маленькие ручки бережно обнимали куколку», - написала Кристина.

Еще на одном снимке маленькая Горняк стояла рядом с собакой. Она была одета в милый детский костюм с юбкой, а волосы девочки были завязаны в два хвоста.

«Знакомьтесь – я блонда и мой верный друг Джек! Ох мы с ним чудили и любили друг друга!», - написала Горняк.

Напомним, ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук решил наглядно показать, сколько зарабатывает.

Как сообщала Politeka, ведущий "Маски" и "Співають всі" Остапчук захотел, чтобы перед ним извинились.

Также Politeka писала, что жена ведущего Остапчука с восторгом показала их новый дом в элитном поселке.