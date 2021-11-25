Жена ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука показала неожиданные фото из своего архива, на которых засветила, как выглядела раньше.
Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк поделилась старыми фото в своих Сториз.
Как известно, Кристина работает нотариусом, однако с тех пор как она вышла замуж за Остапчука, она стала активнее вести свой блог в Инстаграм, набрав уже более 100 тысяч подписчиков. Сейчас Горняк превратилась в полноценную медийную личность, и частенько мелькает на светских тусовках.
В серии новых публикаций жена Остапчука решила раскрыть себя с новой стороны. Сначала она опубликовала черно-белое фото, которое сделали, когда Кристина была еще совсем маленькой.
«Нашла фото себя маленькой. Такая пухляк была», - подписала снимок Горняк.
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На следующем черно-белом фото девочка уже была чуть постарше, но тоже явно дошкольного возраста. На ней было милое платье с кружевами, а в руках она держала куклу.
«Такие маленькие ручки бережно обнимали куколку», - написала Кристина.
Еще на одном снимке маленькая Горняк стояла рядом с собакой. Она была одета в милый детский костюм с юбкой, а волосы девочки были завязаны в два хвоста.
«Знакомьтесь – я блонда и мой верный друг Джек! Ох мы с ним чудили и любили друг друга!», - написала Горняк.
Напомним, ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук решил наглядно показать, сколько зарабатывает.
Как сообщала Politeka, ведущий "Маски" и "Співають всі" Остапчук захотел, чтобы перед ним извинились.
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