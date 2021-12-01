Олег Винник, Оля Полякова, Настя Каменских и другие детективы шоу "Маска" устроили эффектные танцы у своего стола на проекте.

Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" - это популярный проект, который адаптировали для украинского зрителя. Детективами проекта стали Оля Полякова, Андрей Данилко, Дзидзьо, а также Настя Каменским. Присоединился к звездной четверке и Олег Винник, который в первом выпуске первого сезона прятался под маской на сцене. Сейчас уже идет второй сезон и проект продолжает быть очень популярным. О новом достижении шоу рассказали на страничке "Маска" в Инстаграм.

На видео все судью танцевали, обняв друг друга за талию.

"МАСКА В РЕЙТИНГЕ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО НА YOUTUBE!

По информации Google Украина, первый выпуск первого сезона шоу МАСКА вошел в Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году. Какая крутая новость!", - было написано под видео.

Фанаты посмотрели более 3 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Самое лучшее шоу на украинском телевидении. Спасибо вам за все. Маска - любовь", "класс. Поздравляю вас. Люблю. Лучшее шоу в мире", "Круто, молодцы".

Напомним, Полякова оконфузилась странными телодвижениями перед Винником

А еще Politeka сообщала, что участник шоу "Маска" нарушил правила, разозлив Полякову и Дзидзьо

Также Politeka сообщала, что Полякова разъяснила, почему должна сидеть в кресле тренера "Голосу країни"



