Олег Винник, Оля Полякова, Настя Каменских и другие детективы шоу "Маска" устроили эффектные танцы у своего стола на проекте.
Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" - это популярный проект, который адаптировали для украинского зрителя. Детективами проекта стали Оля Полякова, Андрей Данилко, Дзидзьо, а также Настя Каменским. Присоединился к звездной четверке и Олег Винник, который в первом выпуске первого сезона прятался под маской на сцене. Сейчас уже идет второй сезон и проект продолжает быть очень популярным. О новом достижении шоу рассказали на страничке "Маска" в Инстаграм.
На видео все судью танцевали, обняв друг друга за талию.
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По информации Google Украина, первый выпуск первого сезона шоу МАСКА вошел в Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году. Какая крутая новость!", - было написано под видео.
Фанаты посмотрели более 3 тысяч раз видео и написали комментарии:
"Самое лучшее шоу на украинском телевидении. Спасибо вам за все. Маска - любовь", "класс. Поздравляю вас. Люблю. Лучшее шоу в мире", "Круто, молодцы".
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