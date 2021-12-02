Екатерина Никитина, которая стала одной из резиденток развлекательного шоу "Женский Квартал", показала, как тренируется в спортзале.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является спортсменкой и тренером по растяжке. Также Никитина обожает шутить и ее пригласили в проект "Женский квартал". Обычно звезда играет роль "девочки не в себе". Недавно Никитина еще и полюбила танцы у пилона и неоднократно хвасталась своими достижениями. Звезда активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Катя показала, с чего начала последний месяц 2021 года - декабрь. На видео Никитина была в спортивном костюме, позируя в спортзале. Звезда показала, как отжимается.

"Врываемся в декабрь", - написала Никитина.

Также Катя подтвердила, что у нее продолжается марафон без сладкого.

"Да. Осталось 31 день", - написала Никитина на сторис.

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