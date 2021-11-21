Известная юмористка и актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина заинтриговала кадрами с выступления и сделала важное заявление.

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также девушка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Помимо работы в "Женском квартале" Екатерина занимается спортом, и обучает этому других.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Екатерина Никитина стоит на сцене со своими коллегами. Она решила показать фото с выступления "Женского квартала".

"Сегодня очень интересный эфир!



Я наконец-то сыграю тренера! То есть себя, правда ситуация не лучшая.. ну в общем посмотрите)



Новый эфир "Женского Квартала" в 22:15 на 1+1", — поделилась Никитина.

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