Телеведущий Григорий Решетник, звезда шоу "Україна має талант", а также "Холостячка", показал, как проводит время с супругой Кристиной ночью, когда дети спят.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник и Кристина официально женаты более 10 лет. У пары есть трое детей, последний из которых появился на свет в конце 2020 года. Григорий в Инстаграм решил показать, как развлекается с супругой, когда дети спят.

На фото Решетник и Кристина сидели и улыбались. Григорий держал в руке бокал. Как можно понять, парочка пошла на ночной сеанс фильма в один из киевских кинотеатров.

"В последнее время в кино с любимой мы можем выбраться ночью, когда детей уложили спать и оставили с бабушкой.

Как вы думаете, на какой фильм приехали?", - написал звезда под фото.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы очень красивая пара", "На холостячку в 3D", "Счастья вам, ребята!", "Вы волшебная пара, пусть вам везет", "Красивые", "Дом Гуччи, он меня удивил".

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