Ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и нового сезона "Україна має талант" Григорий Решетник поделился фотографией из роддома в День рождения младшего сына.
Как пишет Politeka.net, ведущий реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка", а также нового сезона "Україна має талант" Григорий Решетник женился 11 лет назад. За годы брака жена ведущего Кристина родила трех сыновей – 8-летнего Ивана, 4-летнего Дмитрия и 1-летнего Александра.
В День рождения самого младшего сына, 28 ноября, Решетник поделился фотографией из роддома. Решетник держал на руках маленького Александра, а Кристина мило улыбалась.
"Спасибо тебе Кристина за наше счастье 🙏 Люблю безгранично ❤️", - написал Григорий.
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Поклонники поздравили ведущего, а кое-кто неправильно и понял и подумал, что Решетники стали родителями в четвертый раз: "Это что Кристинка уже и девочку успела родить?🔥❤️😮", " ❤️❤️❤️ Пусть растет здоровенький и счастливый Вашей СЕМЬЕ на радость❤️❤️❤️", "Четвертый? 😮 ", "Поздравляю вас❤️очаровательная семья 😍 Сашуне вашему счастья и успеха", "Я почему-то подумала что это четвертый ребенок и причем девочка, очень ждем! ❤️И, конечно, поздравляю именинника и вас! У вас очень красивая, можно сказать образцовая семья! 🤩".
Ранее Politeka писала, что жена ведущего "Холостячки" Решетника показала, как младший сын выглядел сразу после родов: "Просто ми-ми-ми-шка".
Напомним, что ведущий "Холостячки" Решетник подготовил подарок для украинок: "Решил сделать...".
A еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостячки" Решетника показала, чем занимается на экзотическом острове: "Это просто...".