Шоумен і ведучий проектів "Холостяк/Холостячка" та "Україна має талант" Григорій Решетник зворушив публіку зізнанням у коханні.

Так, 38-річний Решетник зробив новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав свою дружину Христину у всій красі, передає Politeka.net. Дівчина позувала у вечірній чорній сукні з розсипом каменів Сваровські. Шикарна зачіска і макіяж доповнили її образ.

Решетник емоційно звернувся до дружини в підписі до фото. Виявляється, Христині виповнилося 32 роки, з чим люблячий чоловік її і привітав.

"Кохана, з Днем Народження ❤️🔥 Ти наша Королева👸. Неймовірна красуня, космічна дружина, нереальна матуся, відмінна дочка і внучка, найкраща подруга... і ще сто разів най-най 😍. Кожен день спасибі долі за тебе, тому що ти мій найкращий подарунок 🙏. Ти дуже талановита і дуже крута, ти вмієш і встигаєш абсолютно все 👏. Насолоджуйся життям, втілюй свої найсміливіші задуми і потаємні бажання, завжди посміхайся і будь щаслива ❤️", - Григорій не стримав своїх почуттів.

Користувачі приєдналися до привітань:

"З Днем Народження 🎉! Вам пощастило з такою красою 😍!"

"І нічого додати, підтримую попереднього оратора! 👏 👏 👏 Вітаю!!! Ви створені один для одного"

"😍Просто розкішна ❤️"

"Гриша, щастя і любові вашій родині, бережіть свою принцесу!!! ✨"

Зазначимо, Григорій та Христина Решетник у шлюбі вже 11 років. За цей час у них народилося троє синів, наймолодшому з яких лише рік.

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник вразив емоційним зізнанням: "я тут три дні..."

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостячки" Решетника блиснула стрункими ногами на екзотичному острові: "просто вау"

Також Politeka писала, що Христина Решетник покинула Україну і показала, чим займається: "так далеко одна без хлопчиків"