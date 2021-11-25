Шоумен і ведучий проектів "Холостяк/Холостячка" та "Україна має талант" Григорій Решетник зворушив публіку зізнанням у коханні.
Так, 38-річний Решетник зробив новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав свою дружину Христину у всій красі, передає Politeka.net. Дівчина позувала у вечірній чорній сукні з розсипом каменів Сваровські. Шикарна зачіска і макіяж доповнили її образ.
Решетник емоційно звернувся до дружини в підписі до фото. Виявляється, Христині виповнилося 32 роки, з чим люблячий чоловік її і привітав.
"Кохана, з Днем Народження ❤️🔥 Ти наша Королева👸. Неймовірна красуня, космічна дружина, нереальна матуся, відмінна дочка і внучка, найкраща подруга... і ще сто разів най-най 😍. Кожен день спасибі долі за тебе, тому що ти мій найкращий подарунок 🙏. Ти дуже талановита і дуже крута, ти вмієш і встигаєш абсолютно все 👏. Насолоджуйся життям, втілюй свої найсміливіші задуми і потаємні бажання, завжди посміхайся і будь щаслива ❤️", - Григорій не стримав своїх почуттів.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Холоди увірвуться в Україну і проженуть залишки тепла: що буде з погодою в грудні
Термінова евакуація дітей і дорослих на Харківщині: рятувальники розкрили деталі НП
Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт не сумує після розриву з Мішиною: "Любов з першого погляду..."
Штрафи до 23 тисяч гривень: Рада прийняла новий закон, що опинилося під забороною
Користувачі приєдналися до привітань:
"З Днем Народження 🎉! Вам пощастило з такою красою 😍!"
"І нічого додати, підтримую попереднього оратора! 👏 👏 👏 Вітаю!!! Ви створені один для одного"
"😍Просто розкішна ❤️"
"Гриша, щастя і любові вашій родині, бережіть свою принцесу!!! ✨"
Зазначимо, Григорій та Христина Решетник у шлюбі вже 11 років. За цей час у них народилося троє синів, наймолодшому з яких лише рік.
Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник вразив емоційним зізнанням: "я тут три дні..."
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостячки" Решетника блиснула стрункими ногами на екзотичному острові: "просто вау"
Також Politeka писала, що Христина Решетник покинула Україну і показала, чим займається: "так далеко одна без хлопчиків"