Жена Григория Решетника, который ведет шоу "Холостячка" и "Україна має талант", показала, как проводит время ночью.

Как пишет Politeka.net, Кристина вышла замуж за Григория Решетника в 2010 году. У пары за 11 лет брака появилось трое детей, последний из которых появился на свет в ноябре 2020 года. Кристина, как и Григорий, ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото Кристина была в черно-красном наряде. Звезда дополнила образ сумочкой, которую держала в руках.

"Уложили детей спать и приехали на ночной просмотр "House of Gucci”

Очень хотела посмотреть этот фильм", - написала Кристина.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Стильная красотка", "Мне понравился, очень вкусный", "Кристина, шикарные", "С кем детишки?", "А как вы потом рано утром встаёте?".

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