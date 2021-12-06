Победительница "Холостяка" с Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, как тренируется в спортзале, записав новые сторисы в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является популярной отечественной блогеркой, которая прославилась благодаря победе в шоу "Холостяк". Звезда активно ведет страничку в одной из социальных сетей, где у нее почти триста тысяч фанатов. На новых сторис в Инстаграм Даша показала, как тренируется в спортзалах.
На видео Ульянова делала растяжку, впечатляя своими умениями.
"Еще не бабушка. Дайте реакцию", - написала Ульянова.
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На втором сторис Даша уже бежала на месте.
"Программа на похудение))))", - написала Ульянова.
На еще одном сторис звезда уже делала другое упражнение. Даша позировала на коврике, впечатляя трудолюбием.
"Тяжеловато", - написала блогерка.
На последнем сторис можно увидеть ногу Даши, которая вытянула ее к камере.
"Чудеса на виражах", было подписано фото.
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