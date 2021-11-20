Победительница шоу «Холостяк-10», телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова ответила на интерсующие фанатов вопросы и показала разные личные кадры.

Даша начала вести Инстаграм сразу во время проекта «Холостяк» и стала блогером после победы на шоу. Сейчас девушка ради фанатов даже устраивает разные модные фотосессии. В этот раз она показала ответы на во вопросы фанатов.

«Прошло 1,5 года, как встречаемся. А замуж не зовет, что делать?» - спрашивает поклонница.

Даша с юмором подметила: «о боже, меня тоже не зовут! Живите и кайфуйте».

Также она ответила на вопрос, как она относится к отношениям, основанным на материальной основе: «Нейтрально».

«Женская дружба долго может длиться, и каковы причины ее прекращения?» - спросили у Ульяновой.

«Блин, вот почему я не верю в женскую дружбу?» - спросила в ответ девушка.

Также ранее впервые за долгое время устроила весьма дерзкую съемку и смогла продемонстрировать также и свое мастерство двигаться. Одними фото не обошлось – девушка также устроила танцы в полупрозрачном комбинезоне.

«О Боже! Ребята, Даша Ульянова взорвала наши умы. Большое спасибо за создание этого захватывающего видео» - написали под новым видео.

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