Известная украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер, недавно объявившая о помолвке с Александром Волошиным, решила показать подготовку к церемонии.

Анна Тринчер прославилась благодаря ролям в сериале, однако ее вызывающее поведение в социальных сетях направлено на то, чтобы стать популярнее. Более того, ее будущий супруг Александр Волошин в социальной сети уже не раз опозорился из-за своей гонки за популярностью.

Сейчас Тринчер старается максимально часто показывать себя и возлюбленного, пока все обсуждают их личную жизнь. Перед помолвкой пара специально рассказывала о расставании и публиковала якобы грустные фото и видео.

А после нее заявила, что родители Анны против брака. Тем не менее, Тринчер это не смущает и она перед камерой не скромничает. Даже в черных кружевах Анна намекает, что готовит фигуру в порядок и готовится блистать на будущей церемонии.

"А я пока привожу себя в порядок" - пишет она.

Мы писали, ради популярности в Инстаграм Тринчер и Волошин выставляют всю свою жизнь напоказ, устраивают ссоры, делают вид, будто разошлись и рассказывают личное о семейных проблемах. Причем после того, как Анна объявила о помолвке, она всячески напоминает, что ее сеьмя против раннего брака.

Так, помпезная помолвка влюбленных была омрачена скандалами певицы с ее мамой и бабушкой, которые выступили против свадьбы. Но это не мешает паре и дальше говорить о себе и делать разные заявления.

Напомним, Анна Тринчер задела Каминскую из "НеАнгелов", у которой конфликт со Смеюхой.

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер после помолвки оказалась в объятиях пожилого певца.

Также Politeka писала, что 20-летняя Анна Тринчер снова увеличила губы и показала, какой стала.