Известная украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер, недавно объявившая о помолвке с Александром Волошиным, решила показать подготовку к церемонии.
Анна Тринчер прославилась благодаря ролям в сериале, однако ее вызывающее поведение в социальных сетях направлено на то, чтобы стать популярнее. Более того, ее будущий супруг Александр Волошин в социальной сети уже не раз опозорился из-за своей гонки за популярностью.
Сейчас Тринчер старается максимально часто показывать себя и возлюбленного, пока все обсуждают их личную жизнь. Перед помолвкой пара специально рассказывала о расставании и публиковала якобы грустные фото и видео.
А после нее заявила, что родители Анны против брака. Тем не менее, Тринчер это не смущает и она перед камерой не скромничает. Даже в черных кружевах Анна намекает, что готовит фигуру в порядок и готовится блистать на будущей церемонии.
Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться"
Никитюк разомлела на побережье, хвастнув формами в белом топике: "Леся, не бушуй"
Победитель "Холостячки" Задворный рассказал, вместе ли он со Златой Огневич на самом деле: "К сожалению..."
Ушла из жизни легендарная актриса-красавица: прославилась благодаря эффектной внешности
Внезапно скончался известный музыкант, ему было всего 30 лет: подробности трагедии
"А я пока привожу себя в порядок" - пишет она.
Мы писали, ради популярности в Инстаграм Тринчер и Волошин выставляют всю свою жизнь напоказ, устраивают ссоры, делают вид, будто разошлись и рассказывают личное о семейных проблемах. Причем после того, как Анна объявила о помолвке, она всячески напоминает, что ее сеьмя против раннего брака.
Так, помпезная помолвка влюбленных была омрачена скандалами певицы с ее мамой и бабушкой, которые выступили против свадьбы. Но это не мешает паре и дальше говорить о себе и делать разные заявления.
Напомним, Анна Тринчер задела Каминскую из "НеАнгелов", у которой конфликт со Смеюхой.
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер после помолвки оказалась в объятиях пожилого певца.
Также Politeka писала, что 20-летняя Анна Тринчер снова увеличила губы и показала, какой стала.