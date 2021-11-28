Відома українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер, яка анонсувала вихід дуетної пісні із виконавицею Jerry Heil, отримала травму під час репетиції танцю.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка, акторка серіалу "Школа" та "Скажене весілля" Анна Трінчер у своєму Instagram розповіла, що вони разом із виконавицею Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шамаєва) збирають записати дуетну пісню та вже готуються до прем’єри.

Як розповіла Трінчер репетиції не обійшлися без конфузів. Так, під час танцю співачка впала на підлогу та поранилася.

Як виявилося, Трінчер під час падіння проколола собі вухо своїми довгими та гострими нігтями.

"Викликайте швидку, Боже! Пробила собі вухо нігтем, друзі, і каже: "Зніміть це", - сказала Jerry Heil на відео.

Пізніше Трінчер розповіла, що їй це дуже боляче і вона ще довго не могла спати на боці через поранене вухо.

Рaніше Politeka писала, що Трінчер після заручин злигалася з Jerry Heil, готують сюрприз: "Ночі безперервно...".

Нагадаємо, що Трінчер розридалася перед Лілією Ребрик через драму в родині: "Хочу, щоб все стало на свої місця".

A ще Politeka повідомляла, що Анна Трінчер засвітила інтер'єр квартири, в якій оселилася з нареченим: панорамні вікна і кована люстра.