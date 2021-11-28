Известная украинская певица, блогерша и актриса Анна Тринчер, которая анонсировала выход дуэтной песни с исполнительницей Jerry Heil, получила травму во время репетиции танца.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица, актриса сериала "Школа" и "Скажене весілля" Анна Тринчер в своем Instagram рассказала, что они вместе с исполнительницей Jerry Heil (настоящее имя Яна Шамаева) собирают записать дуэтную песню и уже готовятся к премьере.

Как рассказала Тринчер репетиции не обошлись без конфузов. Так, во время танца певица упала на пол и поранилась.

Как оказалось, Тринчер во время падения проколола себе ухо своими длинными и острыми ногтями.

"Вызывайте скорую, Боже! Пробила себе ухо ногтем, друзья, и говорит: "Снимите это", - сказала Jerry Heil на видео.

Позже Тринчер рассказала, что ей очень больно и она еще долго не могла спать на боку из-за раненого уха.

Ранее Politeka писала, что Тринчер после помолвки сошлась с Jerry Heil, готовят сюрприз: "Ночи напролет...".

Напомним, что Тринчер разрыдалась перед Лилией Ребрик из-за драмы в семье: "Хочу, чтобы все стало на свои места".

A еще Politeka сообщала, что Анна Тринчер засветила интерьер квартиры, в которой поселилась с женихом: панорамные окна и кованая люстра.