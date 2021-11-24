Відома співачка і блогер Анна Трінчер розповіла про те, які у неї стосунки зараз з родичами після того, як вона оголосила про заручини зі скандальним блогером Олександром Волошиним.

Всього через сім місяців після відносин 24-річний скандальний блогер Олександр Волошин публічно зробив пропозицію 20-річній актрисі Ганні Тринчер. Однак дане рішення не оцінили родичі Анни, вважаючи її занадто юною.

Так, сім'я Ганна проти того, щоб дівчина так рано виходила заміж.

"Бабуся прямо висловила позицію, що вона проти весілля. А ось мама ніяк не відреагувала на пропозицію, просто написала: «вітаю». Чому цього не розуміє і не приймає моя сім'я - Я не знаю» - раніше розповіла Тринчер.

А цього разу вона вирішила розповісти, як справи з сім'єю йдуть через час.

«У яких стосунках ви з сім'єю? Це найпопулярніше питання сьогодні. З бабусею я не спілкуюся більше місяця. Вона єдина відкрито висловилася проти нашої з Сашею заручин. Це дуже неприємно.

З мамою поки в статусі "все складно", але я дуже сподіваюся, що все налагодиться. Нещодавно зловила себе на думці ... якби тато знав-як би він відреагував? Що б він мені сказав?».

Вчора Тринчер розповіла про свою травму, а її обранець Олександр розповів, що сталося:

«Виламується двері, Аня забігає з диким криком, весь рот в крові і з пальця йде відро крові. Вчора трапилася одна неприємність, ось " - пише чоловік»

Тринчер розповіла:»Я порізала тільки палець, але кровищі було... довелося зайчику надавати мені першу допомогу по телефону з мамою".

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