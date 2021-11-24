Известная певица и блогер Анна Тринчер рассказала о том, какие у нее отношения сейчас с родственниками после того, как она объявила о помолвке со скандальным блогером Александром Волошиным.

Всего через семь месяцев после отношений 24-летний скандальный блогер Александр Волошин публично сделал предложение 20-летней актрисе Анне Тринчер. Однако данное решение не оценили родственники Анны, посчитав ее слишком юной.

Так, семья Анны против того, чтобы девушка так рано выходила замуж.

«Бабушка прямо выразила позицию, что она против свадьбы. А вот мама никак не отреагировала на предложение, просто написала: «Поздравляю». Почему этого не понимает и не принимает моя семья – я не знаю» - раньше рассказала Тринчер.

А в этот раз она решила рассказать, как дела с семьей обстоят спустя время.

«В каких отношениях вы с семьей? Это самый популярный вопрос сегодня. С бабушкой я не общаюсь больше месяца. Она единственная открыто высказалась против нашей с Сашей помолвки. Это очень неприятно.

С мамой пока в статусе «все сложно», но я очень надеюсь, что все наладится. Недавно словила себя на мысли… Если бы папа знал – как бы он отреагировал? Что бы он мне сказал?».

Вчера Тринчер рассказала о своей травме, а ее избранник Александр рассказал, что произошло:

«Выламывается дверь, Аня забегает с диким криком, весь рот в крови и с пальца идет ведро крови. Вчера случилась одна неприятность, вот» - пишет мужчина.

Тринчер рассказала: «Я порезала только палец, но кровищи было… Пришлось зайчику оказывать мне первую помощь по телефону с мамой».

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