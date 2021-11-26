Відома співачка Анна Трінчер, яка нещодавно стала нареченою блогера Олександра Волошина розплакалася в ефірі ранкового шоу.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Анна Трінчер нещодавно прийняла пропозицію руки і серця від свого коханого блогера Олександра Волошина. Однак помпезні заручини закоханих були затьмарені скандалами співачки з її мамою і бабусею, які виступили проти весілля.

Анна не стала приховувати сімейні драми від своїх шанувальників - в соцмережах і телеефірах вона розповідає про ситуацію в сім'ї. Так, цього разу дівчина прийшла на ранкове шоу, де розповіла ведучим Лілії Ребрик і Анатолію Анатолічу, що не може додзвонитися мамі. Більш того, в якийсь момент артистка не стримала сліз через свої переживання. Кадри з ефіру Трінчер виклала у своїх Instagram-сторіс.

"Так! Мене правда так сильно чіпає ця тема", "Я хочу, щоб все стало на свої місця. Я хочу нормальних відносин з найближчими для мене людьми", - підписала сторіс Аня.

Нагадаємо, Анна Трінчер засвітила інтер'єр квартири, в якій оселилася з нареченим: панорамні вікна і кована люстра.

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