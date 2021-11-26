Известная певица Анна Тринчер, которая недавно стала невестой блогера Александра Волошина расплакалась в эфире утреннего шоу.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Анна Тринчер недавно приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного блогера Александра Волошина. Однако помпезная помолвка влюбленных была омрачена скандалами певицы с ее мамой и бабушкой, которые выступили против свадьбы.

Анна не стала скрывать семейные драмы от своих поклонников – в соцсетях и телеэфирах она рассказывает о ситуации в семье. Так, в этот раз девушка пришла на утреннее шоу, где рассказала ведущим Лилии Ребрик и Анатолию Анатоличу, что не может дозвониться маме. Более того, в какой-то момент артистка не сдержала слез из-за своих переживаний. Кадры с эфира Тринчер выложила в своих Instagram-сторис.

"Да! Меня правда так сильно трогает эта тема", "Я хочу, чтобы все стало на свои места. Я хочу нормальных отношений с самыми близкими для меня людьми", - подписала сторис Аня.

Напомним, Анна Тринчер засветила интерьер квартиры, в которой поселилась с женихом: панорамные окна и кованая люстра.

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