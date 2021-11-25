"Один из самых счастливых дней в моей жизни!"

Известная певица и звезда комедии "Скажене весілля" Анна Тринчер засветила интерьер квартиры, в которую она переехала со своим женихом Александром Волошиным.

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Тринчер радуется тому, что переехала в новую квартиру, где будет жить со своим женихом Александром Волошиным.

"Один из самых счастливых дней в моей жизни!", — заявила Анна Тринчер.

На кадрах видно, что квартира выполнена в бело-серых тонах. На стенах виднеются панорамные окна с видом на Киев. А посреди гостинной стоит огромный серый диван и кованная люстра. Также, Анна Тринчер засветила интерьер кухни, пока готовила для жениха. Комната выполнена в белых тонах и покрыта мраморной плиткой.

"Семейная жизнь она такая", — сказала певица.

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