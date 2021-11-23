Жених известной певицы и актрисы Анны Тринчер Александр Волошин поглумился над маминым автомобилем.

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.

Так, на этот раз стало известно, что жених Анны Тринчер залил машину матери монтажной пеной. Это произошло в городе Бердичев Житомирской области. Об этом сообщила очевидица происходящего, передает УНИАН.

По словам очевидицы, это произошло из-за того, что мама жениха Анны Тринчер вылила борщ в багажник его автомобиля. Как месть - он обмотал пленкой машину и залил монтажной пеной, таким образом он разыграл свою маму.

"Это месть за борщ, который она вылила в багажник его авто", — рассказала очевидица.

Напомним, что Анна Тринчер и Александр Волошин решили обручиться. Но эта информация просочилась в сеть и мама с бабушкой сразу узнали об этом. Как оказалось, родные были не очень довольны, что звезда выйдет замуж.

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