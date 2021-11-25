"Один з найщасливіших днів у моєму житті!"

Відома співачка і зірка комедії "Скажене весілля" Анна Трінчер засвітила інтер'єр квартири, в яку вона переїхала зі своїм нареченим Олександром Волошиним.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу "Голос країни".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Трінчер радіє тому, що переїхала в нову квартиру, де буде жити зі своїм нареченим Олександром Волошиним.

"Один з найщасливіших днів у моєму житті!", — заявити Анна Трінчер.

На кадрах видно, що квартира виконана в біло-сірих тонах. На стінах видніються панорамні вікна з видом на Київ. А посеред вітальні стоїть величезний сірий диван і кована люстра. Також, Анна Трінчер засвітила інтер'єр кухні, поки готувала для нареченого. Кімната виконана в білих тонах і покрита мармуровою плиткою.

"Сімейне життя вона така", - сказала співачка.

Раніше повідомлялося, неприємність наздогнала Анну Трінчер, наречений розкрив подробиці: "Забігає з диким криком, весь рот в крові..."

Також, скандальний наречений Анни Трінчер поглумився над маминим авто, з'явилося фото: "Це помста за..."

Politeka розповідала, Трінчер після неприємного конфлікту показала, як розважається з нареченим: "Ти у мене такий..."