Відома співачка Анна Трінчер заінтригувала шанувальників дуетом з популярною артисткою Jerry Heil (Яна Шамаєва), дівчата вже почали працювати.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Анна Трінчер, яка нещодавно стала нареченою скандального блогера Олександра Волошина, заінтригувала шанувальників дуетом з Jerry Heil. У своїх Instagram-сторіс дівчина опублікувала кадри зі студії і спільної зйомки з Яною.
Так, на декількох кадрах Анна і Яна відображені в студії звукозапису, де працюють над створенням дуету. Причому судячи з усього, красуні готують фанатам відразу дві прем'єри. "А поки неймовірна історія. Ви цього чекали. Ми повертаємося! Причому з двома піснями. Просто ночі безперервно в студії", - підписала сторіс Трінчер.
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Відзначимо, що на одному з кадрів Аню і Яну можна побачити в яскравих образах, мабуть, на зйомці. Трінчер позує на камеру в коротенькій сукні кольору хакі і білих чоботях, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж. Jerry Heil ще більш яскрава - на ній кислотно-помаранчеве мініплаття з пухнастими рукавами, а волосся зібране в незвичайну зачіску.
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