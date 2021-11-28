Известная певица Анна Тринчер заинтриговала поклонников дуэтом с популярной артисткой Jerry Heil (Яна Шамаева), девушки уже начали работать.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Анна Тринчер, которая недавно стала невестой скандального блогера Александра Волошина, заинтриговала поклонников дуэтом с Jerry Heil. В своих Instagram-сторис девушка опубликовала кадры из студии и совместной съемки с Яной.

Так, на нескольких кадрах Анна и Яна запечатлены в студии звукозаписи, где работают над созданием дуэта. Причем судя по всему, красотки готовят фанатам сразу две премьеры. "А пока невероятная история. Вы этого ждали. Мы возвращаемся! Причем с двумя песнями. Просто ночи напролет в студии", - подписала сторис Тринчер.

Отметим, что на одном из кадров Аню и Яну можно увидеть в ярких образах, видимо на съемке. Тринчер позирует на камеру в коротеньком платье цвета хаки и белых сапогах, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Jerry Heil еще более яркая – на ней кислотно-оранжевое мини-платье с пушистыми рукавами, а волосы собраны в необычную прическу.

Напомним, Тринчер разрыдалась перед Лилией Ребрик из-за драмы в семье: "Хочу, чтобы все стало на свои места".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер засветила интерьер квартиры, в которой поселилась с женихом: панорамные окна и кованая люстра.

Также Politeka писала, что Родня ополчилась против Анны Тринчер, которая выходит замуж: "Если бы папа знал...".