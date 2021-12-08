Философ и психоаналитик Сергей Алушкин описал особенности постмодернизма в странах Европы во второй половине ХХ века: Франция искала свою философию, в СССР он тщательно маскировался под марксизм.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«В 60-х годах прошлого столетия Франция находилась в непростой политической ситуации: голлизм, попытка найти свою самостоятельность от англосаксонского мира. Тогда и были попытки найти что-то такое в философии, вот, у нас тоже есть своя философия, мы должны быть самостоятельными. Сложилась интересная ситуация: по сути, постмодернистской философия того периода во Франции противостояла не американская, английская и советская традиция философии, а одна традиция философии, которая находилась по двум сторонам «холодной войны», - рассказывает он.

Это называется философия позитивизма, объясняет философ. Если с англо-американской философией все понятно, там царит абсолютное господство позитивизма, то в советской философии более сложно.

«Люди уверены, что в Советском Союзе могла быть только одна философия, марксизм. Но на самом деле это было не так. Философий в СССР было гораздо больше, но им всем нужно было рядиться под марксизм, то есть бросаться словечками Маркса, не задумываясь, относятся они к марксизму или нет. Можно сказать, что к тому времени в Советском Союзе победила именно позитивистская философия. То есть все взгляды Портера, Рассела, Витгенштейна в том или ином виде воспроизводились в советской академии с единственной поправкой, что мы не критикуем марксизм как таковой», - отмечает Алушкин.

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