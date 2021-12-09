Известная блогерша и победительница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан поделилась нежным фото и заинтриговала сюрпризом.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Анна Богдан которая стала избранницей Михаила Заливако на шоу "Холостяк", поделилась в своем Instagram очаровательным фото с возлюбленным и заинтриговала сюрпризом.

На новой черно-белой фотографии Анна и Михаил запечатлены, видимо, на прогулке. Концепция фото в том, что лица парня не видно, он стоит спиной к камере, а в центре внимания Аня.

В подписи к публикации Богдан рассказала о сюрпризе: "Мы подготовили это для тебя. Этот этап акции "Семь чудес для наших детей" особенный для нас, поэтому мы решили сделать его не похожим на все предыдущие и подготовили уникальный приз для одного из Вас. Условия остаются неизменными. Итоги пятого чуда мы подведем 12 декабря, где в прямом эфире выберем победителя. Следите за моими сторис, ведь именно там мы расскажем все подробности об участии".

Напомним, Победительница "Холостяка" Анна Богдан вышла на связь после своего "исчезновения" в Мексике: "Мы ушли в...".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан в новом купальнике с разрезом почти до пупка впечатлила формами: "Это давно была моя мечта".

Также Politeka писала, что Избранница "Холостяка" Богдан в узком боди показала свою главную гордость: "Нельзя иметь такие ноги, это опасно".