Об этом она рассказала в интервью украинской музыкальной исполнительнице Татьяне Воржевой в программе «PALAEpodkast».

«У меня были разные периоды в жизни и моё понимание менялось: я становлюсь опытнее. Сейчас в своих новых отношениях я себя почувствовала более уверенной как женщина и раскрылась», - отметила Алина Дианова.

По ее словам, ей довольно трудно было в отношениях с мужчинами, потому что её работа предполагает работу с большим количеством других мужчин, что создавало определенные неудобности в отношениях. Также, как она отметила, она нередко сталкивалась с дискриминацией по половому признаку в своей профессии.

«Как только ты выходишь немножко за рамки обычного общества, ты начинаешь сталкиваться с различными ситуациями», - сказала Алина Дианова.

По мнению Алины Диановой, раньше дискриминация была более сильной по отношению к ней и ей приходилось больше прикладывать усилий, чтобы её начинали всерьез воспринимать, но сейчас всё немного поменялось в лучшую сторону.

«Сейчас стало легче, потому что мир меняется. Даже новым Джеймс Бондом будет темнокожая женщина. Нам сейчас, грубо говоря, 35, но мы чувствуем себя на 20, мы можем одеваться и краситься как хотим, думать, что мы чайлдфри, менять сферу деятельности и профессию», - подчеркнула Алина Дианова.

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