Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

«Действительно в данный момент, когда в Украине не допускаются зрители на трибуны, абсолютно все равно, где проводить эти матчи - то ли в Украине, то ли на Северном полюсе. И абсолютно согласен, что из чисто практических соображений сыграть в Польше, где зрители на трибуны могут прийти, гораздо интереснее. Телевизионная картинка этого матча будет намного лучше», - объясняет Артем Франков.

Поэтому он считает позицию «Шахтера» в этом вопросе фарисейской и даже издевательской по отношению к сопернику, с другой стороны – довольно практичной, ведь чем сложнее сопернику, тем легче нам.

«Более того, это не имеет никакого отношения к футболу абсолютно, это имеет отношение к политике. И, возможно, тут «Шахтер» идет в кильватере того, что нам спустили сверху, что матчи Чемпионата Украины должны играться в Украине. Какого черта? Я задаю вполне логичный вопрос. Что это за аксиома, кто это сказал? Особенно, когда в Украине война», - констатирует Артем Франков.

Как подчеркивает журналист, сейчас все украинские города заведомо находятся под возможным обстрелом, поэтому выход футболистов на поле и болельщиков на трибуны – это риск, провести матч в такой ситуации – просто подставиться под удар. В случае же воздушной тревоги, объясняет он, матч приходится прерывать и всех эвакуировать. Поэтому, убежден гость программы, нет необходимости обязательно проводить все матчи Чемпионата Украины в Украине.

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