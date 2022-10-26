Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

Как подчеркивает гость программы, футбол раньше и футбол сегодня во время войны – это совершенно разные истории. К тому же, добавляет он, еще события 2014 года изменили геополитическую ситуацию, касающуюся Украины, и изменили многие вещи.

«Тогда мы могли мыслить просто бизнес-категориями. И, более того, я и сейчас пытаюсь говорить о том, чтобы мы мыслили все-таки категориями и бизнеса, и будущего, потому что у нас есть какое-то впереди будущее. Мы не можем сейчас все сводить к войне», - убеждает Артем Франков.

С другой стороны, объясняет он, есть другой аргумент: если в Украине война, то о каком футболе вообще может быть речь? По словам журналиста, это популярная точка зрения, ведь на людей в Николаеве, Харькове, Запорожье каждый день падают ракеты, там не до футбола.

«Но готовы ли мы полностью потерять поколение футболистов, напрочь отказаться от этого вида деятельности как такового? Вот в чем заключается вопрос. И люди, которые используют этот демагогический аргумент, как раз здесь и передергивают, потому что сразу задается вопрос – вообще закончить с футболом, закрываем сборную Украины или пусть она там ездит, все время находясь зарубежом?», - рассуждает Артем Франков.

Как сообщала Politeka, Бизяев объяснил, как должна работать система футбольных клубов.

Также Politeka писала о том, что Франков высказал свое мнение по поводу отказа донецкого «Шахтера» сыграть матч против «Динамо» в Польше.

















