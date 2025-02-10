В условиях военного положения в Украине владельцы недвижимости часто продают квартиры, не имея возможности выписать все зарегистрированные лица.
На сайте Новости.LIVE рассказали, как обезопасить себя в таком случае.
Законно ли покупать такое жилье?
Юридически покупка квартиры с прописанными жильцами отвечает закону. Регистрация по месту жительства не дает право собственности, а лишь подтверждает возможность пользования жильем. В то же время покупатель имеет риск.
Возможные риски
Психологический дискомфорт. Осознание того, что кто-то имеет право проживать в вашей квартире.
Сложности с субсидиями. Наличие прописанных лиц может повлиять на получение социальных льгот.
Судебные споры. Если зарегистрированные жители отказываются выписываться, придется обращаться в суд.
Несмотря на это, такие сделки могут быть выгодны, поскольку продавцы часто снижают цену.
Как обезопасить себя?
Фиксировать обязательство в договоре. Важно прописать сроки выписки жильцов.
Гибкие условия оплаты. Часть суммы может быть оставлена как гарантийный платеж.
Судебная защита. В случае невыполнения обязательств продавцом можно обратиться в суд.
Если в квартире прописаны дети
Продажа жилья, где зарегистрированы малолетние (до 14 лет), требует:
Разрешения органа опеки и попечительства. Продавец должен гарантировать ребенку другие жилищные условия.
Нотариальное оформление. Соглашение заключается в присутствии нотариуса.
Выписки ребенка. Достаточно заявления нового собственника и документа на право собственности.
Последние новости Украины:
"Рядом лес и река Десна": в Украине "за копейки" можно купить недвижимость, кадры.
Компенсации от власти получат еще большее количество украинцев: детали нового решения.
Цены от 12 тысяч гривен: в Украине копейки отдают недвижимость в тихих областях.