Регистрация по месту жительства не дает права собственности, но все равно у покупателя есть определенные риски в таких ситуациях.

В условиях военного положения в Украине владельцы недвижимости часто продают квартиры, не имея возможности выписать все зарегистрированные лица.

На сайте Новости.LIVE рассказали, как обезопасить себя в таком случае.

Законно ли покупать такое жилье?

Юридически покупка квартиры с прописанными жильцами отвечает закону. Регистрация по месту жительства не дает право собственности, а лишь подтверждает возможность пользования жильем. В то же время покупатель имеет риск.

Возможные риски

Психологический дискомфорт. Осознание того, что кто-то имеет право проживать в вашей квартире.

Сложности с субсидиями. Наличие прописанных лиц может повлиять на получение социальных льгот.

Судебные споры. Если зарегистрированные жители отказываются выписываться, придется обращаться в суд.

Несмотря на это, такие сделки могут быть выгодны, поскольку продавцы часто снижают цену.

Как обезопасить себя?

Фиксировать обязательство в договоре. Важно прописать сроки выписки жильцов.

Гибкие условия оплаты. Часть суммы может быть оставлена ​​как гарантийный платеж.

Судебная защита. В случае невыполнения обязательств продавцом можно обратиться в суд.

Если в квартире прописаны дети

Продажа жилья, где зарегистрированы малолетние (до 14 лет), требует:

Разрешения органа опеки и попечительства. Продавец должен гарантировать ребенку другие жилищные условия.

Нотариальное оформление. Соглашение заключается в присутствии нотариуса.

Выписки ребенка. Достаточно заявления нового собственника и документа на право собственности.

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