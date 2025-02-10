Звезда "Мастер Шеф" поделилась необычным баскским чизкейком с тыквой, шоколадом и нотками корицы и апельсина.

В мире десертов есть классика, а есть покоряющие гурманов тренды и один из таких фаворитов — Баскский чизкейк: кремовый, нежный, с карамелизированной корочкой.

Рецептом тыквенно-шоколадной вариации с нотками корицы и апельсина поделилась Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

Тыквенное пюре :

1 средняя тыква (примерно 600-700 г)

Для основной массы чизкейка :

3 яйца

500 г сливочного сыра (типа Филадельфия)

150 г сахарной пудры

30 г кукурузного крахмала

1 апельсин (цедра и сок)

30-33% сливки (200 мл)

Для шоколадной и тыквенной смеси :

1 чайная ложка какао-порошка

1 чайная ложка корицы

Дополнительно :

Пергаментная бумага для формы

Приготовление:

Приготовление тыквенного пюре :

Разрежьте тыкву на большие кусочки и запекайте в духовке при 180°C примерно 25-30 минут или до мягкости.

После того как тыква остынет, удалите кожуру и измельчите ее с помощью блендера до однородной массы. Это пюре можно сохранить в морозильнике до использования.

Приготовление основной массы чизкейка :

В большой миске взбейте яйца с тыквенным пюре до однородной массы.

Постепенно добавьте сливочный творог, хорошо перемешивая венчиком. Не используйте миксер, чтобы не потерять текстуру крема.

Добавьте сахарную пудру, кукурузный крахмал, натертую цедру апельсина и выжатый апельсиновый сок. Перемешайте до равномерного распределения продуктов.

Добавьте сливки и снова все перемешайте до однородности. Важно, чтобы масса была без пузырьков воздуха.

Приготовление шоколадной и тыквенной смеси :

В отдельной миске смешайте часть массы (около 1/4 части) с какао-порошком и корицей. Хорошо перемешайте.

Формирование чизкейка :

Возьмите разъемную форму для выпечки (диаметром 18 см) и застелите ее пергаментом, предварительно смоченным водой для удобства.

Вылейте основную массу чизкейка в форму.

Тогда аккуратно распределите шоколадную массу на макушке основной смеси. Для этого используйте деревянную шпажку, чтобы красиво смешать шоколадную и тыквенную массу, создавая эффект мраморного рисунка.

Выпекание :

Разогрейте духовку до 230°C.

Выпекайте чизкейк в течение 30 минут. Важно, чтобы верх чизкейка поджарился и стал золотистым. Он может слегка "сгореть", это нормальный процесс для басского чизкейка.

После выпечки оставьте чизкейк в духовке на несколько минут, затем извлеките и охладите до комнатной температуры.

Окончательное охлаждение :

Дайте чизкейкам стабилизироваться при комнатной температуре в течение нескольких часов, а затем поставьте в холодильник на 4-5 часов (можно оставить на ночь).

Когда чизкейк остынет, он приобретет кремовую консистенцию и станет легко нарезным.

Подача:

Подайте басский чизкейк холодным, при желании можно украсить его дополнительными ягодами или посыпать сахарной пудрой.

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