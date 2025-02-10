В мире десертов есть классика, а есть покоряющие гурманов тренды и один из таких фаворитов — Баскский чизкейк: кремовый, нежный, с карамелизированной корочкой.
Рецептом тыквенно-шоколадной вариации с нотками корицы и апельсина поделилась Татьяна Литвинова.
Ингредиенты:
Тыквенное пюре :
1 средняя тыква (примерно 600-700 г)
Для основной массы чизкейка :
3 яйца
500 г сливочного сыра (типа Филадельфия)
150 г сахарной пудры
30 г кукурузного крахмала
1 апельсин (цедра и сок)
30-33% сливки (200 мл)
Для шоколадной и тыквенной смеси :
1 чайная ложка какао-порошка
1 чайная ложка корицы
Дополнительно :
Пергаментная бумага для формы
Приготовление:
Приготовление тыквенного пюре :
Разрежьте тыкву на большие кусочки и запекайте в духовке при 180°C примерно 25-30 минут или до мягкости.
После того как тыква остынет, удалите кожуру и измельчите ее с помощью блендера до однородной массы. Это пюре можно сохранить в морозильнике до использования.
Приготовление основной массы чизкейка :
В большой миске взбейте яйца с тыквенным пюре до однородной массы.
Постепенно добавьте сливочный творог, хорошо перемешивая венчиком. Не используйте миксер, чтобы не потерять текстуру крема.
Добавьте сахарную пудру, кукурузный крахмал, натертую цедру апельсина и выжатый апельсиновый сок. Перемешайте до равномерного распределения продуктов.
Добавьте сливки и снова все перемешайте до однородности. Важно, чтобы масса была без пузырьков воздуха.
Приготовление шоколадной и тыквенной смеси :
В отдельной миске смешайте часть массы (около 1/4 части) с какао-порошком и корицей. Хорошо перемешайте.
Формирование чизкейка :
Возьмите разъемную форму для выпечки (диаметром 18 см) и застелите ее пергаментом, предварительно смоченным водой для удобства.
Вылейте основную массу чизкейка в форму.
Тогда аккуратно распределите шоколадную массу на макушке основной смеси. Для этого используйте деревянную шпажку, чтобы красиво смешать шоколадную и тыквенную массу, создавая эффект мраморного рисунка.
Выпекание :
Разогрейте духовку до 230°C.
Выпекайте чизкейк в течение 30 минут. Важно, чтобы верх чизкейка поджарился и стал золотистым. Он может слегка "сгореть", это нормальный процесс для басского чизкейка.
После выпечки оставьте чизкейк в духовке на несколько минут, затем извлеките и охладите до комнатной температуры.
Окончательное охлаждение :
Дайте чизкейкам стабилизироваться при комнатной температуре в течение нескольких часов, а затем поставьте в холодильник на 4-5 часов (можно оставить на ночь).
Когда чизкейк остынет, он приобретет кремовую консистенцию и станет легко нарезным.
Подача:
Подайте басский чизкейк холодным, при желании можно украсить его дополнительными ягодами или посыпать сахарной пудрой.
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