Украинцам рассказали, возможна ли принудительная мобилизация женщин, в каком случае может быть призыв.
Об принудительной мобилизации женщин сообщил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал о принудительной мобилизации женщин.
Законодательством установлено, что военнообязанные женщины могут присоединиться к ВСУ по желанию и согласию.
Отвечая на вопрос, возможна ли принудительная мобилизация в Украине, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ответил, что в законе говорится о том, что женщины становятся на военный учет, проходят базовую военную подготовку и присоединяются к ВСУ по собственному желанию.
Вопрос принудительной мобилизации женщин в Украине пока не стоит и вносить какие-либо изменения в законодательство не планируют.
"То есть никакого принуждения ни до сегодняшнего дня, ни после вступления в силу всех наших законодательных инициатив для женщин не было. Только их добровольное согласие", - сообщил Федор Вениславский.
Стоит отметить, что мобилизационный возраст в Украине остается неизменным - граждан младше 25 лет принудительно призвать на службу не могут.
Источник: ukrinform.
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