Недавно на официальной странице Киевстар в Facebook появилась жалоба абонента на прекращение работы телефонного номера.
По его словам , клиент много лет является абонентом «Киевстар».
Клиент больше двадцати лет пользовался номером, но проживает за границей и пользуется номером редко.
Он обнаружил, что сим-карта Киевстар не регистрируется, когда это понадобилось,
"Оказалось, «Киевстар» аннулировал номер в декабре, не присылая никаких уведомлений. Были ли вообще уведомления, поддержка - сказать не может. Телефон не выключался и лежал в столе на зарядке», - жалуется абонент Киевстар.
Он добавил, что при последней проверке срока действия номера в Мой Киевстар был указан срок до середины 2024, а последняя смс в телефоне была в сентябре 2023 года.
В Киевстар сообщили, что номер действительно может быть аннулирован.
"За месяц до аннулирования номера поступает информирование в смс и номер приостанавливает действие, тогда есть еще месяц для его восстановления путем пополнения счета. Если этого не сделать, возможность его восстановления не предоставляется", - сообщили в Киевстар.
Срок действия номера Киевстар это тарифы, которые подключались без паспорта.
В «Киевстар» также добавили, что веб версия Мой Киевстар недоступна с 10/03/2023 года.
"Если вы пишите, что при проверке в Мой Киевстар видели срок действия номера до середины 2024 года, вы не могли его проверять в веб версии, потому что ее уже не было…», - говорится в Киевстар.
Абоненту Киевстар предложили обратиться в приватных сообщениях относительно регистрации подписного номера на паспорт онлайн.
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