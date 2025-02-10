Киевстар предупредил абонентов, что их номер действительно может быть аннулирован, узнайте, кто под угрозой.

Недавно на официальной странице Киевстар в Facebook появилась жалоба абонента на прекращение работы телефонного номера.

По его словам , клиент много лет является абонентом «Киевстар».

Клиент больше двадцати лет пользовался номером, но проживает за границей и пользуется номером редко.

Он обнаружил, что сим-карта Киевстар не регистрируется, когда это понадобилось,

"Оказалось, «Киевстар» аннулировал номер в декабре, не присылая никаких уведомлений. Были ли вообще уведомления, поддержка - сказать не может. Телефон не выключался и лежал в столе на зарядке», - жалуется абонент Киевстар.

Он добавил, что при последней проверке срока действия номера в Мой Киевстар был указан срок до середины 2024, а последняя смс в телефоне была в сентябре 2023 года.

В Киевстар сообщили, что номер действительно может быть аннулирован.

"За месяц до аннулирования номера поступает информирование в смс и номер приостанавливает действие, тогда есть еще месяц для его восстановления путем пополнения счета. Если этого не сделать, возможность его восстановления не предоставляется", - сообщили в Киевстар.

Срок действия номера Киевстар это тарифы, которые подключались без паспорта.

В «Киевстар» также добавили, что веб версия Мой Киевстар недоступна с 10/03/2023 года.

"Если вы пишите, что при проверке в Мой Киевстар видели срок действия номера до середины 2024 года, вы не могли его проверять в веб версии, потому что ее уже не было…», - говорится в Киевстар.

Абоненту Киевстар предложили обратиться в приватных сообщениях относительно регистрации подписного номера на паспорт онлайн.

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