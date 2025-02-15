Банановый пирог с карамельной основой – идеальный вариант для семейного завтрака, ведь он прост в приготовлении и понравится даже самым требовательным гурманам.

В этом рецепте нежный банановый вкус сочетается со сладкой карамелью.

Секретами приготовления этого десерта на своем Ютуб-канале поделился шеф-повар колумбийского происхождения и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Чтобы получить идеальный банановый пирог, приготовьте следующие ингредиенты: для карамели понадобится 50 г сахара, 1 ст. л. воды, 1 ст. л. кипятка. Для теста – 2 яйца, 60 г сахара, 5 г ванильного сахара, 100 г муки, 2 г разрыхлителя, 70 г растопленного сливочного масла, 2 банана.

Способ приготовления пирога

Сначала готовим карамель. В сотейник ставим 50 г сахара и 1 ст. л. воды. Нагреваем на среднем огне, пока сахар не растворится и не начнет карамелизоваться. Когда карамель станет золотистой, добавляем 1 ст. л. кипятка, осторожно помешиваем, чтобы растворить все кристаллы. Готовую карамель выливаем на дно формы для выпечки.

В отдельной миске взбиваем 2 яйца из 80 г сахара и ванильным сахаром до светло-желтого цвета. Затем добавляем 100 г муки и 10 г разрыхлителя и тщательно перемешиваем. Добавляем 70 г растопленного сливочного масла и снова все хорошо смешиваем.

Бананы очищаем от кожуры. Выкладываем их на карамель в форме так, чтобы они полностью покрыли дно. Заливаем тесто поверх бананов и выравниваем его.

Ставим форму в разогретую до 180°С духовку и выпекаем пирог в течение 30 минут. После того, как пирог остынет, осторожно переворачиваем его на тарелку, чтобы карамель была сверху.

Этот банановый пирог станет отличным дополнением к вашему завтраку или вечернему чаепитию. Легкий, вкусный и ароматный – он идеально подходит для всей семьи!

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