Томатный суп с чечевицей от Эктора Хименес-Браво прекрасно сочетается с хрустящими гренками из темного хлеба, слайсами чили и свежей зеленью, сообщает Politeka.net.

Суп из чечевицы – это блюдо , которое можно подавать родным или гостям как на обед, так и на ужин, ведь он сытный, вкусный и очень полезный.

Секретами приготовления этого супа на своем Ютуб-канале поделился шеф-повар колумбийского происхождения и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво.

Чтобы приготовить чечевичный суп вам понадобятся следующие ингредиенты: 1 л бульона (овощного или мясного), 1 стакан красной чечевицы (замочить в холодной воде на 30 минут), 1 стакан томатного сока или томатов в собственном соку, 1 небольшая луковица, 0 ченых колбасок, 1 ч. л. чесночно-имбирной пасты, оливковое масло, соль по вкусу, сообщает Politeka.net.



Способ приготовления

Сначала готовим сочевицу. Ее нужно замочить в стакане воды на полчаса, а затем добавить в куриный или овощной бульон (подготовленный заранее) и поставить доготавливаться на средний огонь. Пока она готовится – можно приступить к овощной заправке.

На разогретую сковороду наливаем немного оливкового масла. Добавляем нарезанный сельдерей, лук и морковь. Все тщательно обжариваем, добавляем томатную пасту и специи. Тушим до мягкости овощей.

Теперь объединяем овощную заправку с чечевицей и бульоном, добавляем нарезанные колбаски и доводим до кипения. Ваш суп готов, вкусного!

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