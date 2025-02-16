Пирог Polvorosa de Pollo является классикой венесуэльской кухни и гастрономии Каракаса, ведь в нем сочетаются разнообразные вкусы от острого халапеньо до мягкой курицы и ароматных овощей, пишет Politeka.

Пирог с курицей станет отличным дополнением к вашему праздничному столу или будет вкусным ужином для всей семьи.

Секретами приготовления этого невероятно вкусного пирога на своем ютуб-канале поделился шеф-повар колумбийского происхождения и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, пишет Politeka.

Для того чтобы приготовить Polvorosa de Pollo вам нужно подготовить следующие ингредиенты: 2 ст. л. оливкового масла, 1 1/2 стакана мелко нарезанного лука, 1 чашка порейного лука (белая часть и часть нежного зеленого), 1/4 чашки лука-шалота, мелко нарезанного, 3 зубчика чеснока, 1/2 чашки красного болгарского перца, мелко. л. халапеньо, очищенных от семян и мелко нарезанных, 2 куриные грудки, приготовленные и измельченные, 1 чашка белого вина, 1/2 чашки папелона или пилонсилья, 2 ст. л. горчицы, 1/2 чашки соуса Вустершир, 2 лавровых листа, 2 чашки мелко нарезанных помидоров, 1/2 чашки изюма, 1/4 чашки оливок манзанильи, фаршированных красным перцем, 1 ст. л. каперсов, 4 ст. л. томатной пасты, соль, черный перец по вкусу, 2 порции песочного теста, 1 яйцо для смазки, 2 ст. л. измельченного папелона, пишет Politeka.

Способ приготовления

Сначала на сковороду налейте оливковое масло и добавьте все овощи и зелень – лук, порей, шалот, чеснок, красный перец и халапеньо. Тушите все до мягкости. Затем добавляем сваренную куриную грудку, которая уже измельчена.

Добавляем к овощам горчицу, белое вино, соус Вустершир и лавровые листья. Тушим на среднем огне, пока смесь не станет ароматной и насыщенной. Теперь берем песочное тесто, раскатываем его в тонкий слой и выстилаем им форму для выпечки.

Выкладываем начинку из сковороды в форму, равномерно распределяя ее. Затем накрываем еще одним слоем песочного теста. Смазываем верх пирога яйцом, чтобы он был золотистым и блестящим. Выпекаем в разогретой до 180°C духовке до золотистой корочки – примерно 30-40 минут.

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