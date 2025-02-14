В 2025 году украинцам будут продолжать выплачивать всю положенную социальную помощь, в том числе выплаты на ребенка.

Социальные выплаты на ребенка 2025, украинцам рассказали, какой будет помощь в этом году, пишет Politeka.net.

Помощь от государства обеспечивает финансовую поддержку семьям, которые временно принимают ребенка до того, как он приобретет статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Социальные выплаты на ребенка 2025, названы суммы выплат:

2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на одного ребенка;

3,5 прожиточного минимума для детей определенного возраста на каждого ребенка с инвалидностью.

для детей до 6 лет это 2563 грн, 2,5 прожиточных минимума — 6407,5 грн, 3,5 прожиточных минимума — 8970,5 гривен ;

для детей от 6 до 18 лет — 3196 грн, 2,5 прожиточных минимума — 7990 грн, 3,5 прожиточных минимума 11 186 гривен.

Обратиться с заявлением о назначении социальных выплат может человек, у которого временно устроен ребенок в Украине, пишет Politeka.net.

Заявление нужно подать в органы социальной защиты населения, ЦНАП или исполнительные органы.

В 2025 году украинские женщины, которые работают будут продолжать получать социальные выплаты по беременности и родам, пишет Politeka.net.

Максимальный размер денежной помощи — 106 500 гривен в месяц, а минимальный 7 100 грн.

В том случает, если женщина трудоустроена официально - размер ее выплат зависит от полученной за год до выхода в декретный отпуск зарплаты.

Безработным украинкам помощь определяют на основе пособия по безработице, им платят 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица — 757 грн.

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