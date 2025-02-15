Печенье по семейному рецепту судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимира Ярославского готовится очень просто, а получается невероятно вкусным и нежным.

Известный шеф-повар, ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного песочного печенья по рецепту своей мамы, пишет Politeka.

Чтобы приготовить нежное печенье курабье, нам понадобится:

масло сливочное 82,5% - 200 г

ванильный сахар – 10 г

сахарная пудра – 85 г

яйцо – 1 большое (или 60 г яичного белка)

мука – 240 г

крахмал кукурузный – 30 г (если нет, можно просто добавить больше муки)

разрыхлитель – 5 г (можно и без него)

Для начинки судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует 150-180 г густого повидла или кусочков фруктов из варенья, пишет Politeka.

Мягкое сливочное масло судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский всбивает с сахарной пудрой до побеления массы. Затем добавляем яйцо и взбиваем еще несколько минут.

"Если яйцо маленькое, возьмите тогда целое яйцо и 1 желток – так тоже будет хороший результат", – отметил судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Отдельно смешиваем и просеиваем сухие ингредиенты: муку с разрыхлителем и крахмалом. В несколько приемов добавляем муку к взбитому маслу и быстро перемешиваем тесто до однородности.

Тесто судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает в кондитерский мешок (с широкой насадкой "звездочка") и отсаживает печенье на противень с пергаментом.

Посредине каждого печенья мокрым пальцем делаем углубление и добавляем туда немного повидла. Выпекаем печенье при 175-180 градусах до румяности (примерно 15-18 минут).

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