Суперфиналистка двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные и сочные куриные бедра, запеченные с овощами под сыром, сообщает Politeka.net.
Готовится это блюдо очень просто, а получается всегда невероятно вкусным. Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует следующие ингредиенты:
- филе куриного бедра – 6-8 шт.
- соль и молотый перец – по вкусу
- паприка - 1 ч.л.
- хмели-сунели - 2 ч.л.
- растительное масло – 100 мл
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- грибы – 180 г
- сливки жирностью 33% – 60 г
- твердый сыр (Чеддер) – 200 г
Чтобы замариновать мясо, к филе куриных бедер звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет соль, молотый перец, паприку, хмели-сунели и ароматное растительное масло, перемешивает и оставляет минут на 10.
После этого обжариваем мясо бедрышек на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Обжаренную курицу перекладываем в форму для запекания.
На той же сковороде звезда "Мастер Шеф" обжаривает до полуготовности лук, нарезанный кубиками, натертую на крупной терке морковь и нарезанные грибы. Далее добавляем сливки, приправляем солью, перцем по вкусу и перемешиваем, пишет Politeka.
Овощно-грибную массу звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает в форму на мясо, а сверху посыпает все натертым сыром.
Запекаем курицу в разогретой до 200 градусов духовке примерно 35 минут. Подавать это блюдо можно просто с овощным салатом или с любым гарниром.
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