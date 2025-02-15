Звезда "Мастер Шеф" поделилась универсальным рецептом куриных бедрышек, в который можно добавлять любые овощи, которые есть дома, и каждый раз получать новый вкус.

Суперфиналистка двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные и сочные куриные бедра, запеченные с овощами под сыром, сообщает Politeka.net.

Готовится это блюдо очень просто, а получается всегда невероятно вкусным. Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует следующие ингредиенты:

филе куриного бедра – 6-8 шт.

соль и молотый перец – по вкусу

паприка - 1 ч.л.

хмели-сунели - 2 ч.л.

растительное масло – 100 мл

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

грибы – 180 г

сливки жирностью 33% – 60 г

твердый сыр (Чеддер) – 200 г

Чтобы замариновать мясо, к филе куриных бедер звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет соль, молотый перец, паприку, хмели-сунели и ароматное растительное масло, перемешивает и оставляет минут на 10.

После этого обжариваем мясо бедрышек на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Обжаренную курицу перекладываем в форму для запекания.

На той же сковороде звезда "Мастер Шеф" обжаривает до полуготовности лук, нарезанный кубиками, натертую на крупной терке морковь и нарезанные грибы. Далее добавляем сливки, приправляем солью, перцем по вкусу и перемешиваем, пишет Politeka.

Овощно-грибную массу звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает в форму на мясо, а сверху посыпает все натертым сыром.

Запекаем курицу в разогретой до 200 градусов духовке примерно 35 минут. Подавать это блюдо можно просто с овощным салатом или с любым гарниром.

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