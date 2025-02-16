Иногда даже официальные программы от проверенных разработчиков могут внезапно перестать запускаться, пишет Politeka.net.

Смартфоны на Android обычно работают стабильно, но ошибки в приложениях неизбежны - это может случиться из-за самых разных сбоев.

Это может проявляться по-разному: приложение не открывается вообще, зависает на экране загрузки или мгновенно закрывается после запуска. Причины могут быть как в работе самого устройства, так и в проблемах с конкретным программным обеспечением, пишет Politeka.net.

Одной из частых причин является перегрузка оперативной памяти. Если в фоновом режиме работает слишком много приложений или вкладок в браузере, смартфону может не хватить ресурсов для запуска новой программы. В таком случае помогает очистка памяти – достаточно закрыть ненужные процессы или перезагрузить устройство.

Еще одна возможная причина – обновление приложения в фоновом режиме. Некоторые программы не открываются до завершения установки новой версии. В такой ситуации стоит подождать, пока обновление завершится, либо проверить наличие новых версий вручную в Play Market, делится Politeka.net.

Недостаток внутренней памяти также может стать препятствием для работы приложений. Если место на устройстве закончилось, система не может создать временные файлы, необходимые для запуска программ.

Решение простое – удалить ненужные данные, освободив несколько гигабайт на накопителе.

Иногда причина скрывается в ошибках обновления. Разработчики могут выпустить неудачную версию с критическими багами, из-за чего приложение перестает корректно работать. В таких случаях помогает откат к предыдущей версии, если такая возможность предусмотрена, либо ожидание нового исправления.

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