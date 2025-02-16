Участница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ирина Давиденко показала, как приготовить идеальный яблочный пирог с большим количеством начинки, пишет Politeka.net.
Для теста звезда "Мастер Шеф" Ирина Давиденко использует следующие ингредиенты:
- мука – 400 г
- сливочное масло 82% - 200 г
- сахар – 70 г
- вода - 100 мл + немного лимонного сока
- яйцо – 1 шт.
Для начинки нам понадобятся:
- яблоки – 1 кг
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 70 г
В просеянную муку звезда "Мастер Шеф" добавляет сахар и холодное масло, нарезанное кубиками, и растирает смесь руками в крошку, сообщает Политека. Затем постепенно вливаем воду и размешиваем ложкой, добавляем яйцо и хорошо вымешиваем тесто руками.
Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем на полчаса в холодильник, пишет Politeka.
Яблоки звезда "Мастер Шеф" чистит от кожуры и нарезает тонкими ломтиками. На сковороде разогреваем масло с сахаром буквально минуту, затем добавляем нарезанные яблоки, приправляем корицей и тушим, помешивая, минут 5.
Охлажденное тесто раскатываем не очень тонко, выкладываем в форму, формируем дно и бортики пирога, а остальное обрезаем. Основу пирога на 15 минут отправляем в холодильник, а остальное тесто звезда "Мастер Шеф" раскатывает в прямоугольник, нарезает на полоски и плетет из них косички.
В форму выкладываем яблочную начинку, а сверху украшаем пирог косичками из теста, слепляя концы с основой теста.
Сверху смазываем тесто яичным желтком и выпекаем пирог в разогретой до 170 градусов духовке примерно 30-40 минут.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт нежной творожной запеканки без муки и манки.
Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Ярославский раскрыл свой фирменный рецепт борща.
Кроме того, Политека рассказывала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился улучшенным рецептом торта "Наполеон".