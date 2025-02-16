Звезда "Мастер Шеф" поделилась универсальным рецептом пирога, который можно готовить не только с яблоками, но и с любыми сладкими начинками, сообщает Politeka.net.

Участница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ирина Давиденко показала, как приготовить идеальный яблочный пирог с большим количеством начинки, пишет Politeka.net.

Для теста звезда "Мастер Шеф" Ирина Давиденко использует следующие ингредиенты:

мука – 400 г

сливочное масло 82% - 200 г

сахар – 70 г

вода - 100 мл + немного лимонного сока

яйцо – 1 шт.

Для начинки нам понадобятся:

яблоки – 1 кг

сливочное масло – 100 г

сахар – 70 г

В просеянную муку звезда "Мастер Шеф" добавляет сахар и холодное масло, нарезанное кубиками, и растирает смесь руками в крошку, сообщает Политека. Затем постепенно вливаем воду и размешиваем ложкой, добавляем яйцо и хорошо вымешиваем тесто руками.

Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем на полчаса в холодильник, пишет Politeka.

Яблоки звезда "Мастер Шеф" чистит от кожуры и нарезает тонкими ломтиками. На сковороде разогреваем масло с сахаром буквально минуту, затем добавляем нарезанные яблоки, приправляем корицей и тушим, помешивая, минут 5.

Охлажденное тесто раскатываем не очень тонко, выкладываем в форму, формируем дно и бортики пирога, а остальное обрезаем. Основу пирога на 15 минут отправляем в холодильник, а остальное тесто звезда "Мастер Шеф" раскатывает в прямоугольник, нарезает на полоски и плетет из них косички.

В форму выкладываем яблочную начинку, а сверху украшаем пирог косичками из теста, слепляя концы с основой теста.

Сверху смазываем тесто яичным желтком и выпекаем пирог в разогретой до 170 градусов духовке примерно 30-40 минут.

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