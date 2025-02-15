Чтобы не покупать магазинную докторскую колбасу с непонятным составом, победительница шоу "Мастер Шеф" предлагает приготовить ее аналог в домашних условиях.

Победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина показала, как приготовить аппетитную докторскую колбасу из курицы в домашних условиях , сообщает Politeka.net.

Для приготовления докторской колбасы в домашних условиях победительница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

курица ~ 700 г (подойдут любые части: бедра, филе бедра, филе, ножки)

свекла – 1 шт.

морковь - 1 большая

лук - 1 большой

чеснок – 3 зуб.

черный перец горошком

лавровый лист – 3-4 шт.

соль

бульон (в котором будем варить курицу с овощами) ~ 400 мл

желатин - 40 г

Свеклу моем, варим или запекаем в духовке до готовности, чистим, натираем на терке и через сито отжимаем сок, сообщает Политика. Нам понадобится именно сок свеклы, им будем регулировать цвет колбасы.

Чистим и нарезаем крупными кусками лук и морковь, складываем в большую кастрюлю. Туда же победительница "Мастер Шеф" выкладывает курицу, добавляет перец горошком, зубчики чеснока, лавровый лист, соль, заливает холодной водой и варит бульон на среднем огне примерно час. Не забываем снять пену.

Процеживаем бульон и отвешиваем 400 мл. Курицу отделяем от косточек и перекладываем в большую емкость.

Отделяем около 100 мл бульона и замачиваем в нем желатин. Через 15 минут прогреваем его в микроволновке до растворения.

К курице победительница "Мастер Шеф" добавляет бульон, растопленный желатин, свекольный сок и блендером перебивает до однородности. При необходимости можно добавить соль, перец, сушеный чеснок и любимые специи.

Звезда "Мастер Шеф" готовила докторскую колбасу в бутылке: выливаем туда мясную массу, накрываем крышкой или пленкой и отправляем для стабилизации в холодильник минимум на 4 часа. После этого достаем колбасу из формы и можно смаковать.

По вкусу такая вареная колбаса, конечно, отличается от магазинной и несколько похожа на куриный паштет.

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