На этот раз судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусные малиново-кокосовые батончики, заменяющие конфеты, сообщает Politeka.net.

Главные ингредиенты этого десерта – замороженная малина, кокосовая стружка и черный шоколад. Такие батончики получаются не только супервкусными, но и максимально натуральными и полезными, поэтому это идеальный вариант для тех, кто старается здорово питаться.

Для приготовления малиновых батончиков судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

190 г замороженной малины

140 г кокосовой стружки

2 ст.л. меда

200 г черного шоколада

Замороженную малину вместе с кокосовой стружкой и медом, как сообщает Политека, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перебивает блендером до соединения.

Малиново-кокосовую массу выкладываем в форму, застеленную пергаментом, и утрамбовываем. Для стабилизации отправляем массу в морозилку на два-три часа.

После этого судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает пласт на порционные кусочки-батончики. Черный шоколад растапливаем и покрываем им малиново-кокосовые батончики, пишет Politeka.net.

Подавать такие батончики судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует как перекус или как десерт, даже для праздничного стола, ведь выглядят они тоже очень ярко.

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